Solicita el Legislativo 7% más que en 2026

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El Congreso solicitó 349 millones 863 mil pesos para su presupuesto de 2027, de los cuales 303.9 millones se destinarían al pago de personal, equivalente al 86.9% del total. La propuesta fue presentada este jueves e incluye recursos para las actividades ordinarias y las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

Además de los 303 millones 944 mil 628 pesos para servicios personales, el proyecto contempla 40 millones 343 mil 965 pesos para servicios generales; 4 millones 268 mil 577 pesos para materiales y suministros, y un millón 305 mil 830 pesos para bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Entre los gastos previstos figuran el mantenimiento de edificios, elevadores y baños, reparaciones en espacios acondicionados para personas con discapacidad y la adquisición de equipo de cómputo, cámaras de vigilancia y mobiliario.

Para consultas, el Congreso contempla dentro de los Servicios Gnerales 10.5 millones de pesos: 9 millones para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y un millón 500 mil para personas con discapacidad.

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La solicitud para 2027 supera en 23 millones 143 mil 755 pesos el presupuesto inicial de 2026, de 326 millones 719 mil 245 pesos, lo que representa un incremento de 7.08%.

Sin embargo, frente a los 338 millones 719 mil 245 pesos que el propio documento estima ejercer al cierre de este año, la diferencia es de 11 millones 143 mil 755 pesos, equivalente a 3.29%. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó el proyecto el 6 de octubre. Tras su presentación ante el Pleno, deberá enviarse a la Secretaría de Finanzas para su integración al presupuesto estatal de 2027.