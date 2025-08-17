logo pulso
Contemplan la creación de “Ley de Juventudes” en SLP

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Contemplan la creación de “Ley de Juventudes” en SLP

El Congreso del Estado abrió un espacio de consulta con jóvenes de distintos sectores para discutir la creación de una nueva Ley de Juventudes. Entre las y los participantes estuvo Raúl Suárez Villalobos, presidente de Jóvenes Canaco, quien destacó la necesidad de que esta legislación contemple problemas como salud mental, discapacidad e inclusión en la toma de decisiones.

Suárez Villalobos, explicó que la invitación se dio en el marco del Día Internacional de la Juventud y que a la mesa acudieron cámaras empresariales, asociaciones civiles, instituciones y representantes de partidos políticos. Señaló que el objetivo es generar acuerdos que permitan elaborar una ley con beneficios reales para la población joven, no solo en materia social, sino también en el desarrollo económico y político.

El dirigente empresarial, consideró que estos ejercicios de diálogo no deberían limitarse a fechas conmemorativas. Propuso que se realicen de manera periódica, al menos una vez al mes y que se abra la participación a más voces juveniles. “En cualquier ley se debería tomar una decisión joven”, dijo, al subrayar que la presencia juvenil debe extenderse a todos los procesos legislativos.

Respecto a la cercanía de los procesos electorales de 2027, Suárez Villalobos aclaró que las cámaras empresariales, no pueden respaldar candidatos por ser organismos sin fines de lucro, aunque sí, pueden incidir a través de la evaluación de propuestas. Añadió que, si bien las cámaras son escuchadas, todavía hace falta pasar de la escucha a la acción para que las políticas públicas tengan un impacto real.

Sobre el papel de los partidos políticos, señaló que actualmente todas las fuerzas han mostrado apertura hacia la juventud. Sin embargo, insistió en que la expectativa de las y los jóvenes potosinos, es que esa disposición se traduzca en resultados tangibles.

