Continúa reparación de planteles dañados

El periodo vacacional de verano no fue suficiente para concluir con la rehabilitación de las escuelas dañadas por las lluvias recientes, reconoció el secretario de Educación de gobierno del estado, Juan Carlos Torres Cedillo, quien adelantó que algunos planteles iniciarán clases este lunes con áreas acordonadas para evitar riesgos a la comunidad escolar.

El funcionario precisó que 59 instituciones educativas resultaron con afectaciones derivadas de la caída de árboles sobre bardas y salones, además de daños estructurales en distintas zonas del estado. Explicó que hasta el momento se ha logrado un avance del 60 por ciento en las obras de rehabilitación reportadas, aunque todavía quedan pendientes por concluir.

Torres Cedillo indicó que, aunque se dispuso de un mes de vacaciones para atender las contingencias, el tiempo no fue suficiente para resolver la totalidad de los trabajos. Aclaró, sin embargo, que los planteles se encuentran en condiciones de iniciar actividades, ya que las áreas en riesgo estarán debidamente delimitadas para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

El titular de la SEGE detalló que gran parte de las escuelas afectadas se ubican en la Zona Huasteca, aunque también se registraron daños en la zona metropolitana, donde se concentra alrededor del 60 por ciento de la matrícula educativa del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al material didáctico, informó que tanto los libros de texto gratuitos enviados por la Federación como los que aporta el gobierno del estado se encuentran ya distribuidos al cien por ciento en todas las inspecciones escolares, lo que garantizará que los alumnos cuenten con ellos desde el primer día de clases.

Torres Cedillo también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de condicionar el ingreso de estudiantes en escuelas públicas de educación básica. Reiteró que se encuentra prohibido exigir uniformes, cuotas escolares o la compra de libros adicionales como requisito para la inscripción; “estaremos pendientes de atender cualquier queja en este sentido”.