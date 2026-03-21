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Continuarán variaciones en clima de SLP: CEPC

Prevén temperaturas cálidas por la tarde y frescas en la mañana y noche

Por Pulso Online

Marzo 21, 2026 09:27 a.m.
A
Continuarán variaciones en clima de SLP: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó de la presencia de temperaturas cálidas a calurosas por la tarde y algo frías a frescas por la mañana y noche.

También hay probabilidad de bancos de niebla por la mañana y lloviznas puntuales en las zonas Huasteca y Media (sierras) por la mañana, y en la zona Altiplano en los límites con Zacatecas por la tarde.

Se recomienda adoptar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias, en este caso abrigarse muy bien sobre todo niños y adultos mayores.

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Precaución por ambiente para el desarrollo de incendios forestales y urbanos.

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1 y 089 para denuncia anónima. En el Potosí sin Límites, trabajamos por tu mayor tranquilidad y bienestar.

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