Contrademandará abogada al Congreso por daño moral

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Acciones legales por daño moral y el resguardo de las grabaciones de las cámaras del Congreso del Estado son las medidas que anunció Natalia Castillo Vera, tras el comunicado en el que el Poder Legislativo la señaló por presuntas agresiones contra diputadas, diputados y la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

La abogada informó que presentó solicitudes ante las áreas de Transparencia, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Oficialía Mayor y Servicios Internos para que se conserven las imágenes correspondientes al día del segundo informe legislativo. Dijo que requiere las grabaciones para acreditar lo ocurrido y negó haber golpeado o insultado a integrantes del Congreso.

Castillo también rechazó tener relación con Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante por el PT al proceso interno de Morena por la gobernatura del Estado, después de que el Congreso señalara que durante los hechos sus acompañantes lo habrían invocado en un acto que el Legislativo calificó como propagandístico y con supuesto fin electoral.

Sobre el comunicado, Castillo señaló que buscará determinar quiénes lo firmaron y adelantó que procederá contra cada uno de los diputados responsables. "Voy por cada uno de los diputados que firmaron ese comunicado; porque ya los de Morena ya recularon. Quiero ver a los del PAN, Rubén Guajardo dijo que va por mí (...) Porque se subieron al cargo de lo legal. Nada más que se les ha olvidado que un particular contra el daño legal de una institución es miles y millones de pesos. Porque les voy a pedir sobre el presupuesto", declaró al referirse a la vía legal que emprenderá.

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Castillo, integrante del colectivo Vozes Libres, afirmó que no permitirá que se le vincule con Sánchez Zumaya y anunció que continuará con sus señalamientos públicos. También dijo que difundirá información sobre presuntas irregularidades en licitaciones que atribuye a personas vinculadas con el diputado Héctor Serrano Cortes.

"Ahora, Rita, ojo, ella es igual que yo una invitada. Nos estamos perdiendo, ella es representante de un partido. ¿Por qué la representante del partido es protegida por el Congreso? ¿Qué hay ahí de fondo? El ataque de la gallardía contra Gerardo y me quisieron utilizar a mí de botín "concluyó.