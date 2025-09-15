Coparmex busca contribuir al desarrollo de San Luis

El presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, destacó el acercamiento que algunos diputados locales han tenido con el sector empresarial, aunque subrayó que el trabajo parlamentario debe seguir perfeccionándose tras el primer informe de labores del Congreso del Estado.

Señaló que los avances logrados en este primer año de la Legislatura son positivos, pero recordó que la propia Constitución permite modificar iniciativas cuando los resultados no cumplen con las expectativas.

En ese sentido, consideró que las decisiones tomadas hasta ahora pueden ajustarse en el futuro para mejorar su impacto. El dirigente empresarial reconoció que, en los temas vinculados al sector productivo, varios legisladores han mostrado apertura al diálogo y disposición para escuchar propuestas. Dijo que la Coparmex valora ser tomada en cuenta y que se acepten las observaciones planteadas como críticas constructivas.

Finalmente, Ortuño Díaz Infante insistió en que la participación del organismo busca contribuir al desarrollo de San Luis Potosí, a través de leyes y reglamentos acordes con las necesidades actuales del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí