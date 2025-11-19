Cosplayers y lectores de anime festejan en una plaza comercial

Seguidores de cosplayers y animes celebraron el quinto aniversario de su organización, se vistieron de personajes de caricatura y de series infantiles y alegraron el 40 aniversario de la plaza comercial más antigua de San Luis Potosí.

Lulú Wolfman, en representación de los cosplayers, dijo que se organizaron de una manera que pudieran formar un grupo de jóvenes que desde hace cinco años divierten en pequeños mercaditos pop geek, para llevar mercaditos de anime y cosplay, cómic, k-pop y otras tendencias.

En este caso en particular, Lulú explica que el pop geek surgió a raíz de la pandemia en parte como una tendencia divertida y por otro lado, a manera de hacer negocio y reactivar la economía de quienes por alguna causa perdieron todo.

Los emprendedores utilizan los fines de semana a lo largo de los meses, de manera que los emprendedores se den a conocer.

En el mercadito, los cosplayers participan a manera de demostración de la cultura y también como parte de su forma de expresarse y recordar que también se disfrazan de monos chinos en los eventos, en un lugar seguro.

Explica que es una experiencia divertida, con independencia de la cultura y de todo lo que implica desarrollar tareas para promoción.

Asegura que les ayuda mucho la libertad de expresión y con ella la creatividad, porque algunos visten de Batman, hay algunos de Pokémon, Superman, Bodoque de 31 Minutos, y también algunos monos de Navidad como el Grinch y Santa Claus o incluso mujeres con vestidos arreglados de la misma forma que el conjunto rojo de Santa Claus.

Para los cosplayers, la celebración de este domingo que al mismo tiempo se sumó a las conmemoraciones de la plaza comercial, también es una fiesta transcultural, tal y como se demostró en las celebraciones del Halloween, la tradición estadounidense, pero que al mismo tiempo está mexicanizada y además incorpora elementos chinos.

Asegura que el crecimiento de internet, también de la industria y la globalización, las grandes marcas de streaming han traído a la gente diferentes culturas.