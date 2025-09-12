logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Crearán nuevos programas del Bienestar

Por Samuel Moreno

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Crearán nuevos programas del Bienestar

Edmundo Torrescano Medina, director de la Dirección del Bienestar del Ayuntamiento de San Luis Potosí, destacó que la dependencia mantiene un enfoque riguroso en la selección de beneficiarios para sus programas sociales, con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen únicamente a quienes más lo requieren.

El funcionario señaló que, al cierre de 2025, se prevé la creación de nuevos programas y la ampliación de los existentes, siempre priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad de la capital. 

Entre los programas activos se encuentran la entrega de pan y leche para adultos mayores y familias con niños, un esquema de parrillas para quienes aún cocinan con leña, y la entrega de mochilas y útiles escolares, con opciones que permiten a los niños elegir colores y materiales según su preferencia. Recientemente se implementó también un programa de bicicletas.

 dentro del esquema San Luis en Bici, que busca fomentar la movilidad segura, la salud y la educación vial en la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para asegurar que los beneficios se otorguen correctamente, la Dirección aplica estudios socioeconómicos que determinan la elegibilidad de cada beneficiario. 

“A nadie se le solicita más que su INE y comprobante de domicilio, sin distinción de género, color o afiliación política. Nuestro compromiso es que cada apoyo llegue a quien realmente lo necesita”, explicó Torrescano Medina.

Por último, el funcionario puntualizó que la Dirección del Bienestar refuerza su objetivo de ofrecer programas sociales efectivos y transparentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres
STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres

STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres

SLP

Rubén Pacheco

Todas víctimas de violencia de género en la entidad potosina

Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva
Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva

Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva

SLP

Ana Paula Vázquez

Rivera, el legislador amparado
Rivera, el legislador amparado

Rivera, el legislador amparado

SLP

Ana Paula Vázquez

Con el recurso legal, el panista se protege del procedimiento que tiene en su contra el IFSE

Morena tendría coordinadora de bancada: López Torres
Morena tendría coordinadora de bancada: López Torres

Morena tendría coordinadora de bancada: López Torres

SLP

Ana Paula Vázquez