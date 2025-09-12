Crearán nuevos programas del Bienestar

Edmundo Torrescano Medina, director de la Dirección del Bienestar del Ayuntamiento de San Luis Potosí, destacó que la dependencia mantiene un enfoque riguroso en la selección de beneficiarios para sus programas sociales, con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen únicamente a quienes más lo requieren.

El funcionario señaló que, al cierre de 2025, se prevé la creación de nuevos programas y la ampliación de los existentes, siempre priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad de la capital.

Entre los programas activos se encuentran la entrega de pan y leche para adultos mayores y familias con niños, un esquema de parrillas para quienes aún cocinan con leña, y la entrega de mochilas y útiles escolares, con opciones que permiten a los niños elegir colores y materiales según su preferencia. Recientemente se implementó también un programa de bicicletas.

dentro del esquema San Luis en Bici, que busca fomentar la movilidad segura, la salud y la educación vial en la ciudadanía.

Para asegurar que los beneficios se otorguen correctamente, la Dirección aplica estudios socioeconómicos que determinan la elegibilidad de cada beneficiario.

“A nadie se le solicita más que su INE y comprobante de domicilio, sin distinción de género, color o afiliación política. Nuestro compromiso es que cada apoyo llegue a quien realmente lo necesita”, explicó Torrescano Medina.

Por último, el funcionario puntualizó que la Dirección del Bienestar refuerza su objetivo de ofrecer programas sociales efectivos y transparentes.