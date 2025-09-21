logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Crearían comisión especial de reforma político electoral

El plan incluye diálogos con organismos electorales y judiciales

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Crearían comisión especial de reforma político electoral

El Congreso del Estado podría contar próximamente con una Comisión Especial para analizar la Reforma Político-Electoral de San Luis Potosí, luego de que la bancada de Morena presentará la iniciativa.

“Creemos que es una comisión donde se tienen que escuchar todas las voces, donde no solamente debe ser el proyecto de Morena, aquí sí debemos escuchar a todas las voces, a todas las formas de pensar, porque San Luis Potosí, tiene que construir su propia Reforma Político-Electoral”, explicó.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma contempla revisar la figura de las y los diputados plurinominales, establecer mecanismos que eviten el financiamiento ilícito en campañas políticas y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos. 

“Esta reforma nos tiene que llevar a evitar el financiamiento ili´cito en campan~as poli´ticas, a que ningu´n partido pueda tener dinero que no sea transparente y bien habido, financiando campan~as poli´ticas, eso es uno de los males que ma´s aquejan a nuestro sistema poli´tico”, sostuvo el legislador de Morena. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El plan, explicó, incluye además diálogo con organismos electorales y judiciales, como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Tribunal Electoral y el Poder Judicial, ya que algunas modificaciones podrían requerir cambios en la Reforma Judicial del estado.La comisión especial para la Reforma Político-Electoral tiene como propósito analizar y coordinar cambios en las leyes electorales del estado, revisando iniciativas, discutiendo propuestas y generando recomendaciones que puedan presentarse al Congreso. 

Entre sus funciones destacan evaluar la legislación vigente, recibir aportes de partidos, expertos y ciudadanos, y organizar mesas de trabajo y consultas públicas, con el objetivo de construir un proyecto de reforma incluyente que fortalezca la transparencia, la equidad y la participación ciudadana en los procesos electorales, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matehuala buscará ampliar su presupuesto
Matehuala buscará ampliar su presupuesto

Matehuala buscará ampliar su presupuesto

SLP

Ana Paula Vázquez

Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos
Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

SLP

Leonel Mora

Aumentan delitos de funcionarios
Aumentan delitos de funcionarios

Aumentan delitos de funcionarios

SLP

Rubén Pacheco

En agosto se elevaron 26 por ciento las querellas de servidores públicos en San Luis

Saquean carro en plena avenida Mariano Arista
Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

SLP

Samuel Moreno