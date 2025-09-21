Crearían comisión especial de reforma político electoral

El Congreso del Estado podría contar próximamente con una Comisión Especial para analizar la Reforma Político-Electoral de San Luis Potosí, luego de que la bancada de Morena presentará la iniciativa.

“Creemos que es una comisión donde se tienen que escuchar todas las voces, donde no solamente debe ser el proyecto de Morena, aquí sí debemos escuchar a todas las voces, a todas las formas de pensar, porque San Luis Potosí, tiene que construir su propia Reforma Político-Electoral”, explicó.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma contempla revisar la figura de las y los diputados plurinominales, establecer mecanismos que eviten el financiamiento ilícito en campañas políticas y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos.

“Esta reforma nos tiene que llevar a evitar el financiamiento ili´cito en campan~as poli´ticas, a que ningu´n partido pueda tener dinero que no sea transparente y bien habido, financiando campan~as poli´ticas, eso es uno de los males que ma´s aquejan a nuestro sistema poli´tico”, sostuvo el legislador de Morena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El plan, explicó, incluye además diálogo con organismos electorales y judiciales, como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Tribunal Electoral y el Poder Judicial, ya que algunas modificaciones podrían requerir cambios en la Reforma Judicial del estado.La comisión especial para la Reforma Político-Electoral tiene como propósito analizar y coordinar cambios en las leyes electorales del estado, revisando iniciativas, discutiendo propuestas y generando recomendaciones que puedan presentarse al Congreso.

Entre sus funciones destacan evaluar la legislación vigente, recibir aportes de partidos, expertos y ciudadanos, y organizar mesas de trabajo y consultas públicas, con el objetivo de construir un proyecto de reforma incluyente que fortalezca la transparencia, la equidad y la participación ciudadana en los procesos electorales, concluyó.