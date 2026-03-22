Crece incidencia de sarampión

El número de contagios confirmados de sarampión registrados en poco menos de dos meses en San Luis Potosí ya supera el acumulado del año pasado. En 2025 se registraron siete casos, mientras que el más reciente conteo de la Secretaría de Salud federal al corte del 20 de marzo consigna 11.

Aumento de casos y cifras oficiales

En términos proporcionales, esto implica un incremento de 57.14 por ciento a once días de que se cumpla el primer trimestre de este año.

Por lo que respecta a la incidencia por cada cien mil habitantes, también se presenta un aumento. El año pasado, el indicador fue de 0.24 casos. Para marzo de este 2026, la incidencia era de 0.37 casos.

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Casos probables y situación nacional

Por lo que respecta a los casos probables, San Luis Potosí registra un descenso, de 147 casos el año pasado a 95 en poco menos de dos meses.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha confirmado 7 mil 584 casos de la enfermedad, siendo Jalisco, con 4 mil 439, el estado más afectado.

En materia de defunciones, en lo que va del año el sarampión ha generado 8. Ninguna de ellas se ha registrado en esta entidad, situación que se mantiene desde el año pasado.

Acciones de prevención y vacunación

Sobre las acciones para prevenir más casos, la Secretaría de Salud federal informó que ha aplicado 303 mil 213 dosis de vacuna entre el 12 de febrero y el 16 de marzo de este año.