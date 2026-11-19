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Aumentó a 5.5 por ciento la aportación del desarrollo de vivienda al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), luego de que en 2024 se encontraba en un promedio de 5.4, con 2.37 millones de empleos como aportación a la economía nacional, aseguró Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente del Consejo Directivo local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

El INEGI hizo públicos sus datos apenas el martes, y en ellos, el Observatorio de Indicadores de Vivienda Nacional que se publica desde el año 2003, establece que la economía nacional ganó peso desde 2025 y ahora nos falta esperar el reporte

de 2026.

El indicador se basa en la cuenta satélite de vivienda del INEGI, y según el presidente del organismo empresarial, el desarrollo de vivienda creció 4.4 por ciento nada más en todo 2025 en la comparativa con el año 2024.

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Precisó que la economía nacional avanzó apenas en 0.6 por ciento, lo que indica que hay mayor dinamismo en la vivienda con respecto al crecimiento económico, sin embargo, ese dinamismo es el que ha provocado que la vivienda se convierta en uno de los factores más importantes del muy pequeño crecimiento de la economía del año pasado. A ello se agrega 2.37 millones de personas que laboran directamente en el desarrollo de viviendas.

A principios de la década de 2020, la construcción se vio afectada por aumentos al acero y materiales, en un principio producto de la pandemia y posteriormente por el alto a los precios internacionales del acero.