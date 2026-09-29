Motocicletas ganan terreno en la ciudad

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El crecimiento del uso de motocicletas en San Luis Potosí está ligado a la facilidad para adquirir estos vehículos y a que representan una alternativa de transporte para trabajadores y personas de bajos ingresos, señaló José Adolfo Ortiz Ibáñez, director general de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital. Sin embargo, advirtió que una parte importante de los conductores carece de capacitación básica para circular de forma segura.

El funcionario indicó que es frecuente detectar motociclistas sin placas o sin el permiso correspondiente para circular mientras realizan el trámite de emplacamiento. Agregó que muchos usuarios nunca han tomado un curso de conducción, pese a que utilizan estos vehículos diariamente para trasladarse a sus centros de trabajo o realizar actividades de reparto y cobranza.

Ortiz Ibáñez también señaló un incremento en la participación de menores de edad en la conducción de motocicletas. Consideró que existe una responsabilidad de los padres de familia al permitir que adolescentes de secundaria o preparatoria utilicen estos vehículos sin contar con la formación necesaria para hacerlo en la vía pública.

Respecto a la incidencia de percances, informó que durante la última semana se registraron ocho siniestros viales con motocicleta en la capital, con saldo de tres personas lesionadas y ninguna víctima fatal. Aunque los casos ocurren en distintos puntos de la ciudad, explicó que la zona norte concentra una mayor presencia de motociclistas debido al flujo de personas que se trasladan desde municipios como Mexquitic y Ahualulco.

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Ante este panorama, anunció que la corporación prepara un curso dirigido a motociclistas para reforzar conocimientos sobre conducción segura, maniobras básicas y reglamento de tránsito, con el objetivo de reducir riesgos en las vialidades de la capital.