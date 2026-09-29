Al 25%, construcción del puente del bulevar Jacobo Payán

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La construcción del puente elevado sobre el Bulevar Jacobo Payán registra un avance general del 25 por ciento a menos de un mes de haber iniciado trabajos, informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza.

El funcionario señaló que ya comenzó la construcción de la rampa sur, ubicada cerca del estadio, además de que el drenaje pluvial quedó concluido al cien por ciento.

Chávez Garza adelantó que en los próximos días será reabierto uno de los cuerpos de la lateral del bulevar Jacobo Payán, lo que permitirá restablecer el tránsito desde esa vialidad hacia la lateral de Salvador Nava y posteriormente a Rutilo Torres.

El titular de Obras Públicas explicó que también se trabaja en las cimentaciones principales del proyecto y que próximamente comenzarán a ser visibles las estructuras que conformarán la subestructura y superestructura del puente. Aunque el contrato contempla la conclusión de la obra hasta el próximo año, reiteró que la meta municipal es terminarla antes de finalizar 2026.

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Respecto al cierre de la desincorporación de carriles principales hacia las laterales en el cuerpo norte del bulevar, aclaró que se trata de una medida temporal necesaria para ejecutar trabajos de cimentación.

Sobre las inundaciones que suelen registrarse en la zona del puente Pemex, Chávez Garza señaló que se realiza una revisión técnica para mejorar la captación de agua pluvial.

Explicó que el cárcamo existente opera correctamente, pero las rejillas suelen obstruirse con basura y sedimentos, por lo que se analiza ampliar su capacidad de captación para reforzar el sistema de desagüe y evitar acumulaciones de agua durante las lluvias.