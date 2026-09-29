Video | "Gallardo se expresa como líder de partido", critica Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó las declaraciones realizadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante el informe de gobierno del alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil capitalino consideró que ese tipo de mensajes partidistas no corresponden al carácter institucional de un acto de rendición de cuentas.

Las declaraciones surgieron luego de que Gallardo afirmó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscará conservar Soledad y conquistar la capital y Villa de Pozos en las elecciones de 2027.

Para Galindo, el informe municipal era un espacio formal que debía centrarse en los resultados de gobierno y no en proyecciones electorales.

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Señaló que le preocupa que el gobernador se exprese en eventos oficiales como dirigente político y no únicamente como titular del Poder Ejecutivo estatal.

"Me sigue preocupando que el gobernador, siendo el gobernador tuyo y mío, se exprese como si fuera el líder de un partido político", declaró. Aunque reconoció que Gallardo encabeza políticamente al PVEM en la entidad, sostuvo que los informes de gobierno son actos constitucionales que deben privilegiar la rendición de cuentas sobre los mensajes partidistas.

Galindo consideró que algunos informes gubernamentales han perdido parte de su sentido original al convertirse en espacios para la confrontación política. Afirmó que, si bien el contexto rumbo a 2027 permite expresiones de carácter político, existe una diferencia entre las posturas políticas y las partidistas dentro de ceremonias oficiales. "Es un acto de rendición de cuentas con expresiones políticas, pero no con expresiones partidistas", señaló.

?? | "Gallardo se expresa como líder de partido", critica Enrique Galindo

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En respuesta a los pronósticos electorales planteados por Gallardo, el alcalde rechazó la idea de que la capital potosina pueda cambiar fácilmente de signo político. Aseguró que su grupo mantiene fortaleza en el municipio y sostuvo que el PVEM enfrenta pendientes en Villa de Pozos.

Incluso citó propaganda institucional del gobierno municipal de Soledad en la que, dijo, se reconoce el abandono previo de diversos espacios públicos, situación que atribuyó a administraciones vinculadas al mismo grupo político que actualmente gobierna ese municipio.

Sobre Villa de Pozos, que en 2027 celebrará por primera vez una elección constitucional de ayuntamiento tras convertirse en municipio, Galindo afirmó que existe inconformidad entre parte de la población.

Recordó las manifestaciones registradas durante actividades oficiales del Concejo Municipal y consideró que la administración local ha concentrado sus esfuerzos principalmente en obra pública, descuidando aspectos relacionados con la gobernabilidad.