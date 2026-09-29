Morena define candidatos entre reclamos y fracturas

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"¡Va a perder!", gritó la senadora Guadalupe Chavira mientras todos aplaudían a Lorenia Valles su nombramiento como coordinadora de Morena en Sonora... todos menos la exsecretaria de Agricultura en el estado, Célida López, quien ocupaba sus manos en limpiarse lo que parecían lágrimas.

Morena terminó ayer con el nombramiento de sus 17 coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes eventualmente serán sus candidatos a la gubernatura en cada estado.

Los últimos siete se designaron en un solo día, en una jornada maratónica, para que Morena pueda transparentar esta semana las encuestas que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó hacer públicas.

La ronda de designaciones del lunes comenzó con San Luis Potosí, con la designación de Elí Cervantes como coordinador en un proceso sin encuesta, pues en las que realizaron con los aspirantes inscritos ninguno superó los 10 puntos de competitividad y el partido lo buscó sin haberse inscrito en la convocatoria.

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"No me inscribí en este proceso, pero somos soldados de este movimiento y, como decía Andrés Manuel López Obrador, no nos pertenecemos. Recibimos un llamado del partido y soy militante y creo en este proyecto", admitió el potosino.

"Elí es una propuesta de consenso, la militancia se puso de acuerdo y llegaron al acuerdo de que sea quien lleve los trabajos de coordinación estatal. Agradecemos al estado que cumpla con los estatutos sobre quién encabezará estos trabajos y se puede llegar al consenso", dijo la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

Pero los reclamos de los aspirantes no designados no fueron tantos como en Tlaxcala, con la designación de Ana Lilia Rivera, donde hasta la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, tuvo que pedir orden ante los gritos.

Luego siguió Nuevo León, donde la designación de Clara Luz Flores dejó fuera a Tatiana Clouthier y al senador Waldo Fernández. Mientras Clouthier se negó a responder si acompañaría a Flores en su campaña, Fernández dijo que para él estuvo bien ganada la encuesta.

En su mensaje, Clara Luz Flores informó que ganó la encuesta por 8.5 votos de 10 posibles y que "muy cerca" estuvieron Fernández y Clouthier. Tatiana dijo en entrevista que ella apoya el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y se negó a hablar de Clara Luz Flores, quien competirá por segunda vez por la gubernatura de Nuevo León.

La designación en Nayarit fue más tersa: Morena eligió a Jasmine Bugarín, senadora del Partido Verde, como su coordinadora. En su nombramiento, el partido reconoció que quien ganó la encuesta fue Héctor Santana, militante del partido guinda, pero por género el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones tomó la decisión de cederla al Verde.

La designación se dio entre gritos de "¡Unidad!" y "¡Viva Nayarit!", con Héctor Santana levantándole el brazo a Jasmine Bugarín en señal de triunfo. La senadora del Verde rindió protesta como coordinadora estatal.

Citlalli Hernández aseguró que es una convicción del partido que, en los estados donde tienen mayor competitividad se nombren mujeres como candidatas.

Arturo Escobar resaltó "la altura de miras" que tuvo Héctor Santana al apoyar abiertamente la postulación de Bugarín como coordinadora: "Héctor, eres de lo mejor que tiene este movimiento", le dijo.

En Sonora el escenario fue diferente: "¡Va a perder!", gritó la senadora Chavira mientras se aplaudía a Valles Sampedro por su nombramiento. Luego, en declaraciones a la prensa, Chavira dijo que la designación de Valles "fue una imposición del gobernador Durazo".

Dos horas después llegó el nombramiento de Manuel Cota como coordinador en Baja California Sur, una designación donde la reunión previa fue reventada por la aspirante Milena Quiroga y sus simpatizantes, quienes salieron del salón de nombramientos.

"¡Tiempo de mujeres!", gritó la senadora Chavira, de nuevo inconforme con los nombramientos. En ese momento, Ariadna Montiel pidió unidad a los militantes, ya que "el adversario quiere todo el tiempo manchar al movimiento".

En defensa de la encuesta que dio como ganador a Manuel Cota se posicionó Arturo Escobar, quien afirmó que las encuestas "son un método infalible" para la designación de candidatos.

En su mensaje, Cota, hijo del exgobernador del mismo nombre, se refirió a los pobladores de su estado, que está siendo azotado por el huracán Polo.

Pasadas las 10 de la noche se nombró a Cruz Pérez Cuéllar como el coordinador de Morena en Chihuahua, dando con ello pie a una posible alianza con el PT, quienes —al igual que el Verde— habían pedido su postulación para sostener la alianza.

Con su designación se completaron las 17 coordinaciones estatales de Morena, de las cuales, 10 fueron otorgadas a mujeres y 7 a formantes. Además, se dieron 2 coordinaciones al Verde y ninguna al PT.

Este lunes ningún representante del Partido del Trabajo se presentó a los nombramientos de Morena, lo mismo que la semana pasada. Aunque el jueves los líderes de mancos partidos se reunieron e instalaron una mesa de revisión de casos.

---PERFILES---

SAN LUIS POTOSÍ

Elí César Eduardo Cervantes Rojas

Es un político y docente potosino de origen magisterial que inició su trayectoria en Morena desde los primeros años del partido. Es licenciado en Educación Primaria y tiene estudios de posgrado en educación. Antes de entrar de lleno a la política fue docente de educación básica y participó en la CNTE y el SNTE.

Militante de Morena desde 2012, ha ocupado cargos partidistas como consejero estatal y nacional, y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal. En 2015 fue candidato de Morena a diputado federal y luego llegó al Senado como suplente.

TLAXCALA

Ana Lilia Rivera

Es originaria de Calpulalpan, con una trayectoria que comenzó en la izquierda partidista y el movimiento campesino. Fue militante del PRD desde 1998, antes de incorporarse a Morena, donde ocupó cargos en la dirigencia estatal y nacional, además de desempeñarse como consejera nacional. Su carrera electoral incluye candidaturas a diputada federal y senadora. En 2018 llegó al Senado por Morena y se consolidó como una de las figuras más visibles del partido en Tlaxcala. En la LXIV Legislatura presidió la Mesa Directiva del Senado. Actualmente es senadora con licencia.

COAHUILA

Clara Luz Flores Carrales

Es abogada y política, originaria de Coahuila, pero con una trayectoria política construida en Nuevo León, en especial en General Escobedo. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y tiene estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Su carrera política comenzó en el PRI, en el que militó por más de dos décadas. En febrero de 2020 rompió con el PRI y se sumó a la llamada Cuarta Transformación. En 2021 fue candidata de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza a la gubernatura de Nuevo León, elección en la que quedó en tercer lugar.

NAYARIT

Jasmine Bugarín Rodríguez

Es una política nayarita, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, cuya carrera comenzó en el PRI y continuó en el Partido Verde. Es originaria de La Yesca y antes de llegar al Congreso trabajó en áreas de atención social y derechos humanos en Nayarit. Su trayectoria electoral arrancó en el PRI: fue diputada local de Nayarit entre 2014 y 2015, y diputada federal de 2015 a 2018. En 2018 buscó la candidatura al Senado por el PRI, pero no obtuvo el triunfo. Ese mismo año buscó dirigir al PRI estatal y, tras no conseguirlo, dejó el partido en 2019 para incorporarse al PVEM.

SONORA

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Nacida en Hermosillo en 1976, su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militó entre 1998 y 2018, y desarrolló buena parte de su primera estructura política en Sonora. Fue presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Hermosillo, consejera estatal y nacional del partido, candidata a diputada local y federal, precandidata a la gubernatura de Sonora y candidata a la alcaldía de Hermosillo. En Morena, Valles ha mantenido una relación política cercana con el gobernador Alfonso Durazo.

BAJA CALIFORNIA SUR

Manuel Alejandro Cota Cárdenas

Nació en La Paz, Baja California Sur, en 1991. Es ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica. Antes de llegar al Congreso federal desarrolló buena parte de su carrera en administraciones municipales: trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara y luego fue director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de La Paz. Es hijo de Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur.

CHIHUAHUA

Cruz Pérez Cuéllar

Nació en Ciudad Juárez en 1969 y es abogado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; cuenta con estudios de posgrado en Gestión y Políticas Públicas. Su trayectoria política comenzó en el PAN, donde desarrolló buena parte de su primera carrera pública y llegó a ser dirigente estatal. Fue diputado federal entre 1994 y 1997, diputado local en Chihuahua y de nuevo diputado federal entre 2006 y 2009. Tras romper con el PAN pasó por Movimiento Ciudadano y fue su candidato a gobernador de Chihuahua en 2016. En 2018 se incorporó a Morena y obtuvo un escaño en el Senado por Chihuahua.

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