Colectivos y Ayuntamiento dialogarán sobre Reglamento de Tránsito

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Luego de inconformidades de colectivos de movilidad tras la aprobación del nuevo Reglamento de Tránsito, Víctor Hernández, coordinador de Pedaleando SLP, informó que este lunes sostuvieron una reunión con regidores y con la secretaria general del Ayuntamiento capitalino, Ángeles Rodríguez, para revisar los pendientes que, a juicio de las organizaciones, siguen sin atenderse en materia de movilidad y seguridad vial.

Hernández explicó que durante el encuentro presentaron nuevamente el "semáforo ciudadano" elaborado el año pasado, una herramienta que evalúa el avance de políticas públicas relacionadas con cruces seguros, infraestructura ciclista, la creación de una Dirección de Movilidad, un observatorio ciudadano y el cumplimiento de normas de movilidad en la obra pública, entre otros temas. Según relató, la funcionaria reconoció el rezago existente en varios de esos compromisos.

De acuerdo con el integrante de Pedaleando SLP, la administración municipal admitió que difícilmente podrá concretar todos los pendientes durante el tiempo restante de gobierno. Sin embargo, señaló que se comprometió a elaborar una agenda con metas específicas y acciones que sí podrían ejecutarse durante el próximo año para comenzar a atender los rezagos identificados por los colectivos.

Como parte de los acuerdos, ambas partes volverán a reunirse dentro de dos semanas. En ese encuentro, el Ayuntamiento presentará la propuesta de agenda y los colectivos definirán si participan como asesores en algunos proyectos o si dejan la ejecución exclusivamente en manos de la administración municipal. Además, se acordó que las organizaciones enviarán observaciones puntuales sobre el Reglamento de Tránsito para que puedan ser revisadas por el área jurídica.

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Respecto al documento aprobado por unanimidad por el Cabildo, Hernández consideró que contiene algunos avances, como la regulación de las autoescuelas, pero sostuvo que el resultado final quedó lejos del trabajo realizado durante meses por los colectivos.

Afirmó que varias disposiciones retoman elementos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aunque señaló que el reglamento "se queda corto" frente a las propuestas planteadas previamente por organizaciones que habían denunciado opacidad, acuerdos incumplidos y simulación en las mesas de trabajo previas a la votación.