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Préstamos sin aval beneficiarán a derechohabientes desde diciembre

La Junta Directiva acordó eliminar el requisito de aval para facilitar el acceso a préstamos a partir del 1 de diciembre.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 02:18 p.m.
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Préstamos sin aval beneficiarán a derechohabientes desde diciembre
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      Después que hace varios meses se reactivaron los préstamos, se han otorgado mil 500 créditos a la burocracia estatal, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

      Pese a ello, reconoció que otro tanto por ciento de las peticiones se rechazaron al no cumplir con los requisitos previstos para el otorgamiento, entre ellos, la presentación de un aval

      Sin embargo, precisó que, desde el próximo 1 de diciembre se elimina el aval por acuerdo de la Junta Directiva, a fin de que los derechohabientes puedan acceder a préstamos sin ninguna limitante.

      Estimó que el acumulado de la prestación equivalente a una inversión de más de 100 millones de pesos.

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      Exteriorizó que la Dirección puede facilitar hasta 70 mil pesos en dinero líquido con una tasa global del 18 por ciento, y "los mismos préstamos los vamos trabajando. Lo que vamos recuperando, lo vamos aplicando. Lo recuperamos y lo seguimos aplicando", subrayó.

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