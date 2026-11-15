México enfrentará a Jamaica el 17 de noviembre en Monterrey

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de una actuación que dejó más dudas que certezas en Kingston, donde México cayó 3-2 ante Jamaica pese a una destacada participación de Gilberto Mora, la Selección Mexicana tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse frente a su afición y dar el primer golpe de autoridad bajo el mando de Rafael Márquez.

El Tricolor recibirá a los caribeños en Monterrey para disputar el partido de vuelta de la serie, con la obligación de mejorar su funcionamiento colectivo y aprovechar la localía para revertir la eliminatoria. Además de buscar su primera victoria en la era del exdefensor del Barcelona, el equipo nacional intentará confirmar su crecimiento en un duelo de alta exigencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gracias a los dos goles marcados como visitante en el encuentro de ida, México mantiene intactas sus posibilidades de avanzar. Un triunfo por la mínima diferencia sería suficiente para sellar el boleto a la siguiente ronda, por lo que el combinado nacional dependerá de sí mismo para evitar una eliminación temprana.Como ya es costumbre, el compromiso podrá seguirse a través de televisión abierta y distintas plataformas digitales. A continuación, te compartimos la fecha, el horario y los canales de transmisión para no perder detalle del México vs Jamaica.¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League?Fecha: Martes, 17 de noviembre.Hora: 8:30 de la noche (tiempo del centro de México).Transmisión: TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Claro Sports.