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Instalarán más de 15 botones de auxilio en el corredor Carranza y la zona universitaria

La SSPC atiende reportes de venta de marihuana y cristal en el entorno universitario.

Por Rolando Morales

Noviembre 15, 2026 11:59 a.m.
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Instalarán más de 15 botones de auxilio en el corredor Carranza y la zona universitaria
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital instalará más de 15 botones de auxilio en el corredor de avenida Venustiano Carranza y distintos puntos de la zona universitaria, como parte de las acciones para reforzar la seguridad de estudiantes, particularmente de las mujeres, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario detalló que los dispositivos se colocarán en las inmediaciones de las facultades de Economía, Psicología y Derecho. Actualmente, los equipos se encuentran en proceso de instalación y se sumarán a los botones de ayuda que ya fueron colocados en calles como Reforma, Eje Vial, Hidalgo, la zona de Zaragoza y Calzada de Guadalupe.

      Explicó que los botones estarán conectados directamente con el C4 municipal para solicitar atención inmediata ante alguna emergencia. Además, cada dispositivo contará con una cámara que permitirá al personal de seguridad observar en tiempo real lo que ocurre en el lugar y conocer las condiciones en las que se encuentra la persona que solicita ayuda.

      Villa Gutiérrez agregó que también se instalarán cámaras de videovigilancia adicionales en estos puntos, con el propósito de cubrir espacios donde actualmente no existe monitoreo. Señaló que la ampliación de esta infraestructura responde, entre otras cosas, a solicitudes de alumnas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quienes habían planteado la necesidad de contar con mayores medidas de protección en los alrededores de sus facultades.

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      Por otra parte, reconoció que la corporación municipal ha recibido dos solicitudes de intervención relacionadas con la presunta venta de drogas en el entorno universitario. Indicó que existe coordinación con el director de Seguridad de la UASLP y que han intervenido a partir de reportes sobre jóvenes presuntamente involucrados en estas actividades, principalmente por la comercialización de marihuana y cristal.

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