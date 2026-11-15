Ahora, rapiña de pollos al volcarse tráiler

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Un tráiler que iba cargado con pollos congelados se volcó de manera aparatosa al circular por la carretera a México, a la altura de la comunidad Enramadas en Santa María del Río; como era de esperarse, la gente se llevó toda la mercancía en un acto de rapiña sin que nadie hiciera algo para impedirlo.

El accidente se registró antes de las siete de la mañana de este sábado, cuando el tráiler con caja refrigerada circulaba sobre la carretera 57, con dirección a San Luis Potosí.

Al llegar al kilómetro 168, cerca de la comunidad de Enrramadas, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha para así caer al desnivel y quedó finalmente recostado sobre su lado derecho en la cuneta de desagüe.

En cuestión de minutos, al sitio arribaron pobladores de comunidades cercanas, quienes hasta con camionetas iniciaron con la rapiña de pollo congelado, incluso ellos mismos abrieron la caja del tráiler para apoderarse de la mercancía y nadie lo impidió.

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Posteriormente elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar y tomaron conocimiento del accidente, como era de esperarse el tráfico se vio interrumpido durante horas en lo que se realizaban las maniobras de retiro del tráiler.

Por suerte no hubo personas lesionadas en este accidente y el tráiler fue enviado a una pensión mientras que se llevan a cabo los trámites legales.