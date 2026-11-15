"Yo juego de local y Héctor no"

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"Yo creo que Héctor debe entender que yo juego de local y él no", respondió el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, a las críticas del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, quien lo calificó de clasista por sus comentarios sobre su origen capitalino y su conocimiento de la ciudad.

Respuesta de Enrique Galindo a las críticas de Héctor Serrano

Galindo sostuvo que considera a Serrano su amigo y atribuyó el intercambio de declaraciones al ambiente político, aunque reconoció que sus referencias al legislador como "chilango" pudieron malinterpretarse. Aseguró que nunca tuvo la intención de utilizar el término de manera peyorativa o clasista y reiteró su respeto hacia el coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso local.

"Yo dije, yo soy un poco chilango, no es peyorativo, ni clasista. Es simplemente así", explicó el alcalde, quien insistió en que mantiene la disposición de acudir al Congreso del Estado si Serrano lo invita, pese a que el diputado ha descartado por ahora un encuentro debido a la carga de trabajo legislativo.

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Sin embargo, Galindo volvió a cuestionar el conocimiento del diputado sobre la capital potosina y su idiosincrasia, "Tiene mucho barrio, pero en otro lado. Le hace falta conocer la idiosincrasia del potosino".

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El alcalde argumentó que los habitantes de San Luis Potosí tienen una forma propia de pensar y gobernarse, por lo que rechazó que personas provenientes de otros lugares pretendan enseñarles cómo hacerlo. "A veces creen que vienen a enseñar de política y la verdad es que no, la verdad es que nosotros podemos", sostuvo.