logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Yo juego de local y Héctor no"

El alcalde Enrique Galindo le responde al diputado Héctor Serrano

Por Rolando Morales

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
"Yo juego de local y Héctor no"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      "Yo creo que Héctor debe entender que yo juego de local y él no", respondió el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, a las críticas del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, quien lo calificó de clasista por sus comentarios sobre su origen capitalino y su conocimiento de la ciudad.

      Respuesta de Enrique Galindo a las críticas de Héctor Serrano

      Galindo sostuvo que considera a Serrano su amigo y atribuyó el intercambio de declaraciones al ambiente político, aunque reconoció que sus referencias al legislador como "chilango" pudieron malinterpretarse. Aseguró que nunca tuvo la intención de utilizar el término de manera peyorativa o clasista y reiteró su respeto hacia el coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso local.

      "Yo dije, yo soy un poco chilango, no es peyorativo, ni clasista. Es simplemente así", explicó el alcalde, quien insistió en que mantiene la disposición de acudir al Congreso del Estado si Serrano lo invita, pese a que el diputado ha descartado por ahora un encuentro debido a la carga de trabajo legislativo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, Galindo volvió a cuestionar el conocimiento del diputado sobre la capital potosina y su idiosincrasia, "Tiene mucho barrio, pero en otro lado. Le hace falta conocer la idiosincrasia del potosino".

      LEA TAMBIÉN

      Serrano critica a Galindo tras llamarlo "chilango"

      Rechazó las expresiones que calificó de "clasistas"

      El alcalde argumentó que los habitantes de San Luis Potosí tienen una forma propia de pensar y gobernarse, por lo que rechazó que personas provenientes de otros lugares pretendan enseñarles cómo hacerlo. "A veces creen que vienen a enseñar de política y la verdad es que no, la verdad es que nosotros podemos", sostuvo.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro
      Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro

      Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil pronostica lluvias dispersas en las sierras de la Huasteca y máximas de hasta 32 °C en esa región.

      Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.
      Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.

      Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.

      SLP

      Samuel Moreno

      Armadoras se mantienen en crecimiento
      Armadoras se mantienen en crecimiento

      Armadoras se mantienen en crecimiento

      SLP

      Samuel Moreno

      "Yo juego de local y Héctor no"
      "Yo juego de local y Héctor no"

      "Yo juego de local y Héctor no"

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde Enrique Galindo le responde al diputado Héctor Serrano