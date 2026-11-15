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Fiscalía especializada en delitos electorales trabaja en 35 carpetas

Casos históricos involucran funcionarios y daños a material electoral, con seguimiento ante el Poder Judicial estatal.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 01:05 p.m.
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      En la actualidad, la Agencia del Ministerio Público trabaja en 35 carpetas de investigación, informó Víctor Nicolás Juárez Aguilar, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, quien estimo que durante el  proceso electoral 2026-2027 podrían incrementar hasta 300 por ciento las denuncias.

      De ellas, entre 17 y 20 se encuentran activas y en proceso de seguir aportando pruebas, precisó el fiscal electoral.

      Complementó que actualmente la institución reporta cuatro carpetas de investigación judicializadas, a las cuales se les da seguimiento ante el Poder Judicial del Estado.

      Exteriorizó que, al tomar posesión del cargo recibió asuntos del 2018 que estaban archivados, por lo cual y debido a estar sin diligencias, se decretaron  ejercicios de la no acción penal.

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      Recordó que existe un acuerdo general interno en la Fiscalía General del Estado (FGE), consistente en que, a partir del comienzo del proceso lectoral todos los agentes del Ministerio Público pasan a formar parte de apoyo a Especializada.

      Contextualizó que históricamente los casos exponen señalamientos en contra de funcionarios públicos que pueden hacer uso indebido de los recursos y persona que durante la jornada electoral o en la preparación de la misma inurren en daños al material electoral.

      "Yo personalmente esperaría que se conduzca todo en apego estricto a la ley. Sin embargo, en caso de que eso no ocurra, bueno, pues nosotros tenemos la obligación de investigar y perseguiraquellos posibles delitos que pudieran ocurrir. Y bueno, pues esperamos que tengamos un proceso electoral en paz" remató.

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