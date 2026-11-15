Yolanda Andrade regresa a Montse & Joe y conmueve con reflexión

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Yolanda Andrade lució bastante repuesta en su regresó al programa "Montse & Joe" junto a Montserrat Oliver, la conductora de 54 años, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), además de neuralgia del trigémino, se reintegró al programa de Unicable con humor y compartiendo una reflexión sobre el verdadero valor de la vida.

Andrade, quien desde hace tres años comenzó con malestares que la han ido alejando cada vez más del ojo público, es consciente que la ELA, es una enfermedad neurodegenerativa e incurable que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, sin embargo, confesó que se siente agradecida.

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Yolanda, quien ha pasado por momento sumamente complicados, días en los que no puede hablar o moverse, reflexionó sobre su presente y su futuro a corto plazo, dijo que aunque ella ya sabe lo que va a pasar con su enfermedad, se siente afortunada por poder vivir este presente, poder ir a su programa, hacer una llamada y externar a la gente el amor que le tiene."Yo me siento afortunada de poder decir, aunque sé lo que va a pasar en el camino de la enfermedad, sé el camino, y lo voy viviendo rápido, pero tengo tiempo de venir aquí, de hacer una llamada, de decirle a alguien te amo, entonces ahí va poco a poco la vida y dices : qué chingón", expresó.Sus palabras desataron el aplauso del público, así como los buenos comentarios en redes sociales, donde muchos coincidieron con lo recuperada que se ve Yolanda, y señalaron que puede hablar con mucha más fluidez.Recientemente, Andrade platicó que tomaba muchos medicamentos, y que poco a poco iba a tomar menos, conservar únicamente los necesarios para controlar el dolor; señaló que se siente muy cansada tras un año difícil de hospitalizaciones, estudios, efectos secundarios y múltiples inyecciones diarias.