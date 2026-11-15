Choque fatal de madrugada en Tercer Milenio

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Una persona murió y otra resultó con lesiones de consideración tras un choque entre dos vehículos en el cruce de la avenida Tercer Milenio y la calle Vega del Arroyo, en la colonia Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

El percance fue reportado a los cuerpos de emergencia alrededor de las 03:30 horas.

En el lugar quedaron una camioneta BYD y un automóvil Suzuki azul, en el que viajaba la persona que falleció.

Paramédicos atendieron y trasladaron a la persona lesionada.

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Posteriormente, policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el choque.