Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC
La seguridad es cosa de todos los días: Jesús Juárez Hernández
En la actualidad, el 50 por ciento de los homicidios dolosos registrados en San Luis Potosí, están vinculados con la venta de droga y alguna célula delictiva, consideró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El mando policiaco adujo que el 50 por ciento restante corresponden a causas de fuero común.
De enero a agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 150 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las cuales en 104 se usaron armas de fuego, que es el principal medio que utilizan los sicarios para asesinar a integrantes de grupos antagónicos.
El mando policiaco defendió la funcionalidad de las Mesas de Paz y Seguridad donde participan diferentes corporaciones e instituciones, pues a partir de los datos presentados se analizan las medidas a tomar de manera diaria, semanal y mensual.
“Aquí la seguridad, la prevención es diaria, es de todos los días, entonces por eso es que las mesas de paz y seguridad se llevan a diario, muy temprano para verificar qué sucedió ayer, qué tenemos en pendiente”, remató.
