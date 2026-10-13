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Rescatan a 320 personas en Nepal, tras crecida

Ejército aún busca al menos a 5 personas desaparecidas

Por EFE

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan a 320 personas en Nepal, tras crecida
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      Katmandú.- El Ejército de Nepal rescató este lunes a 321 personas, entre ellas 12 extranjeros, que quedaron atrapadas por la crecida repentina del río Budhi Gandaki, en el centro del país, un desastre provocado por la ruptura de una represa natural tras una avalancha masiva en el Himalaya.

      Apoyados por cuatro helicópteros, los equipos militares evacuaron por aire a 308 afectados en áreas aisladas como Philim, Chumling, Arughat, Dobhan y Hulchuk. Otras 13 personas fueron rescatadas por vía terrestre, según detalló el Ejército nepalí en su última actualización oficial.

      Además de las labores de evacuación, las fuerzas armadas han transportado más de seis toneladas de alimentos y suministros desde Katmandú hasta la localidad de Philim, para asistir a los cientos de damnificados.

      Las investigaciones del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas apuntan a que la crecida repentina el domingo del río Budhi Gandaki, en el centro de Nepal, pudo ser provocada por la ruptura de una represa natural formada tras un deslizamiento de tierra, hielo y roca en alta montaña.

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      Más de 200 casas fueron destruidas, cinco puentes arrastrados por la fuerza del agua y al menos 674 personas resultaron afectadas. Aunque las autoridades no han reportado víctimas mortales por el momento, al menos cinco personas permanecen desaparecidas tras la riada.

      Se estima que la inundación comenzó alrededor de las 4:00 hora local (22:15 GMT del día anterior), arrastrando consigo barro, sedimentos y escombros río abajo a lo largo del corredor del Budhi Gandaki.

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