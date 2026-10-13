Presentan Automotive Connection

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Con posibles inversiones abiertas para más de cien millones de dólares en oportunidades de negocio el 11 y 12 de noviembre, San Luis Potosí será escenario del Automotive Connection Potosí.

El presidente del Clúster Automotriz Alberto Rosales presentó el que se considera el máximo evento de la industria automotriz del año 2026 y que técnicamente ya tomó forma y para el cual únicamente se espera afinar algunos detalles.

A lo largo de la organización del evento 2026 ya se encuentran confirmados 1 mil 500 encuentros de negocios, que se desarrollarán justo a lo largo del evento.

También se encuentran confirmados más de quinientos proveedores calificados, certificados y listos para hacer negocios con los responsables de la elaboración de autopartes o en su caso las empresas ancla.

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En el evento participan BMW Group y General Motors, como empresas ancla que participarán en los encuentros de negocios.

Entre las empresas compradoras abundan las que provienen de Alemania, Japón y Estados Unidos. Entre los expositores se incluyen empresas ancla que no solo provienen de San Luis Potosí, sino empresas automotrices instaladas en otras entidades.