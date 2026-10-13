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Boicotearon el pozo de Villa Magna II

Por Redacción

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Boicotearon el pozo de Villa Magna II
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      Interapas denunció el robo de cableado sumergible en el pozo Villa Magna II, un hecho que dejó fuera de operación el equipo de bombeo de esta fuente de abastecimiento y que afecta directamente a los habitantes de este fraccionamiento. 

      El daño se originó por el corte y sustracción del cableado que permite el funcionamiento del equipo. Se trata de material especializado cuyo valor fuera de su uso en la infraestructura hidráulica es limitado, pero cuya ausencia impide la operación normal del pozo.

      Interapas dará seguimiento a los procedimientos legales correspondientes y realizará las acciones necesarias para restablecer el funcionamiento de esta fuente de abastecimiento. 

      El organismo hace un llamado a cuidar la infraestructura hidráulica, ya que los daños y robos afectan directamente el suministro de agua en las colonias. 

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