Homologarán sueldo de policías en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Para enero de 2026 se homologaría el sueldo de los policías al rasero dado a conocer por el Gobierno del Estado, refirió el alcalde David Medina Salazar.

El munícipe se refirió al tema que hace unas semanas abordó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien dijo que el salario mínimo de los oficiales municipales debería ser de 15 mil pesos.

Por ese motivo, para el mes de enero habría una regulación de los sueldos, puesto que hay oficiales que se encuentran por debajo de esa medida, ganando incluso 10 mil pesos por mes, por lo que serían los que resultarían beneficiados con esta medida que dio a conocer el Gobernador.