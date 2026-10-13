Ceepac proyecta gasto de 479 mdp para las elecciones

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) proyecta destinar 479 millones 820 mil 991 pesos para su operación, la organización de las elecciones de 2027 y el financiamiento de partidos políticos, de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el Consejo General del organismo.

Del monto total, 376 millones 38 mil 99.30 pesos corresponden al Proceso Electoral Local 2026-2027, en el que se contemplan las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y estatales.

Otros 101 millones 153 mil 455.42 pesos se destinarían al gasto ordinario del organismo, mientras que 2 millones 367 mil 298.50 pesos serían para proyectos transversales y 262 mil 137.84 pesos para la liquidación de partidos políticos.

Por separado, el Consejo General aprobó un presupuesto de 283 millones 361 mil 496.01 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos y las candidaturas independientes durante 2027. De esa cantidad, 177 millones 550 mil 758.50 pesos se distribuirían para actividades ordinarias permanentes y 88 millones 775 mil 379.25 pesos para gastos de campaña.

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También se incluyen recursos para actividades específicas, franquicias postales, financiamiento adicional a partidos locales y campañas de candidaturas independientes.

En el presupuesto para el funcionamiento ordinario del Ceepac, la mayor parte de los recursos, 83 millones 704 mil 953.78 pesos, se destinaría a servicios personales. Además, se contemplan 10 millones 661 mil 348.43 pesos para servicios generales, 1 millón 651 mil 322 pesos para materiales y suministros, así como partidas para bienes muebles y otras obligaciones previstas en la legislación electoral.

Durante la misma sesión extraordinaria, el organismo aprobó la convocatoria para que la ciudadanía interesada se registre como aspirante a una candidatura independiente a la gubernatura, diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos, de cara al proceso electoral de 2026-2027.