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Prevé CEPC alza en temperaturas a partir del viernes

Para este jueves se mantienen condiciones de frío hacia la tarde y noche

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 29, 2026 10:45 a.m.
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Prevé CEPC alza en temperaturas a partir del viernes
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este jueves se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en sierras.

      Además, indicó que se prevé una recuperación de las temperaturas máximas a partir de este viernes en territorio potosino.

      Para este jueves, la mínima será de 13° en zonas centro y altiplano, mientras que la máxima será de 33° en la zona huastec.

      "En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", dijo la CEPC. 

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