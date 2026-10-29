Prevé CEPC alza en temperaturas a partir del viernes
Para este jueves se mantienen condiciones de frío hacia la tarde y noche
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este jueves se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en sierras.
Además, indicó que se prevé una recuperación de las temperaturas máximas a partir de este viernes en territorio potosino.
Para este jueves, la mínima será de 13° en zonas centro y altiplano, mientras que la máxima será de 33° en la zona huastec.
"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", dijo la CEPC.
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