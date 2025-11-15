EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado

Ciudad de México.- El presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez, confirmó este jueves que autoridades migratorias de Estados Unidos (EU) le retiró su visa, luego de ser retenido por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El Edil señaló que únicamente se le informó que la decisión obedecía a un motivo administrativo.

“Íbamos a una reunión a Yuma para firmar un convenio ambiental. Al cruzar nos pasaron a segunda revisión para verificar la visa y efectivamente se me fue retirada. Respeto los procedimientos de cada país y no existe en estos momentos ninguna averiguación en mi contra. Agradezco al personal de la aduana por el trato respetuoso que nos dieron y también a la ciudadanía por su apoyo”, dijo.

Sandoval Gámez fue esposado y retenido por agentes de CBP cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense por el carril de Inspección Rápida de la Red Electrónica Segura para Viajeros (SENTRI, por sus siglas en inglés). El Alcalde viajaba en una camioneta oficial Chevrolet Tahoe gris, acompañado del director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del mismo municipio, Paolo Navarro. Aunque ambos fueron enviados a una inspección adicional, sólo a Sandoval le colocaron esposas antes de trasladarlo.