Dan superpoder a Chávez Meza

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona delegó responsabilidades en materia de bebidas alcohólicas a María Guadalupe Chávez Meza, titular de la Dirección General de Gobernación.

La facultó para autorizar, suscribir, expedir, refrendar, registrar, custodiar, modificar, suspender y cancelar licencias, permisos y autorizaciones para la venta, distribución, consumo, almacenamiento y suministro de bebidas alcohólicas.

La autorización considera todas las modalidades, categorías, giros y clasificaciones previstas en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.

Precisó que ejercerá las facultades delegadas sin necesidad de refrendo o validación del Secretario General de Gobierno, ni de opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, salvo cuando una disposición legal de carácter expreso así lo exija.

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Aclaró que la recepción, tramitación, substanciación y resolución de los procedimientos en materia de bebidas alcohólicas deberán observar, en todo momento, los plazos, formas de notificación, reglas de verificación, medidas de seguridad.

Determinó que el acuerdo tendrá vigencia hasta el 25 de septiembre de 2027, fecha de conclusión de la presente administración pública estatal.