logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dan superpoder a Chávez Meza

Esto, en control de licencias de bebidas alcohólicas

Por Rubén Pacheco

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Dan superpoder a Chávez Meza

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona delegó responsabilidades en materia de bebidas alcohólicas a María Guadalupe Chávez Meza, titular de la Dirección General de Gobernación.

La facultó para autorizar, suscribir, expedir, refrendar, registrar, custodiar, modificar, suspender y cancelar licencias, permisos y autorizaciones para la venta, distribución, consumo, almacenamiento y suministro de bebidas alcohólicas.

La autorización considera todas las modalidades, categorías, giros y clasificaciones previstas en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.

Precisó que ejercerá las facultades delegadas sin necesidad de refrendo o validación del Secretario General de Gobierno, ni de opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, salvo cuando una disposición legal de carácter expreso así lo exija.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aclaró que la recepción, tramitación, substanciación y resolución de los procedimientos en materia de bebidas alcohólicas deberán observar, en todo momento, los plazos, formas de notificación, reglas de verificación, medidas de seguridad.

Determinó que el acuerdo tendrá vigencia hasta el 25 de septiembre de 2027, fecha de conclusión de la presente administración pública estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico
Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

SLP

Martín Rodríguez

Víctimas de hackeo, 90% de las empresas
Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

SLP

Martín Rodríguez

Empresas afectadas enfrentan costos 40% mayores y pérdida de operaciones y clientes.

Diana Ruelas deja curul sin explicación
Diana Ruelas deja curul sin explicación

Diana Ruelas deja curul sin explicación

SLP

Ana Paula Vázquez

Revive amparo vs. "Dinoasis"
Revive amparo vs. "Dinoasis"

Revive amparo vs. "Dinoasis"

SLP

Jaime Hernández

Tribunal colegiado anula desechamiento y ordena a juez retomar el caso presentado por Cambio de Ruta