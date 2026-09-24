Darán mantenimiento a la planta Los Filtros

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La planta potabilizadora Los Filtros operada por Interapas, inaugurada en 2008, será sometida por primera vez a un mantenimiento profundo e integral, con una inversión superior a 18 millones de pesos.

De acuerdo con Luis Pérez Ramírez, encargado de la Jefatura de la planta, durante sus 18 años de operación no había recibido una intervención de este alcance. Los trabajos buscan duplicar la capacidad de producción de agua, al pasar de los actuales 200 litros por segundo hasta 400 litros por segundo.

La intervención también contempla la renovación de equipos que presentan desgaste por los años de operación y por permanecer expuestos a la intemperie.

Entre las acciones se encuentra la adquisición de mamparas y lamelas, elementos utilizados durante los procesos de floculación y sedimentación para retirar impurezas del agua. También se rehabilitarán los filtros y se sustituirá el lecho filtrante, con el objetivo de mejorar la calidad del agua antes de incorporarla a la red de distribución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí