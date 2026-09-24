logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Darán mantenimiento a la planta Los Filtros

Por Rolando Morales

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La planta potabilizadora Los Filtros operada por Interapas, inaugurada en 2008, será sometida por primera vez a un mantenimiento profundo e integral, con una inversión superior a 18 millones de pesos. 

      De acuerdo con Luis Pérez Ramírez, encargado de la Jefatura de la planta, durante sus 18 años de operación no había recibido una intervención de este alcance. Los trabajos buscan duplicar la capacidad de producción de agua, al pasar de los actuales 200 litros por segundo hasta 400 litros por segundo. 

      La intervención también contempla la renovación de equipos que presentan desgaste por los años de operación y por permanecer expuestos a la intemperie.

      Entre las acciones se encuentra la adquisición de mamparas y lamelas, elementos utilizados durante los procesos de floculación y sedimentación para retirar impurezas del agua. También se rehabilitarán los filtros y se sustituirá el lecho filtrante, con el objetivo de mejorar la calidad del agua antes de incorporarla a la red de distribución.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP
        Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP

        Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP

        SLP

        Jaime Hernández

        Recibirá 63 mil 331 millones de pesos en 2027, reporta el CEFP de la Cámara de Diputados

        Elí Cervantes, designado coordinador estatal de Morena en defensa de la 4T
        Elí Cervantes, designado coordinador estatal de Morena en defensa de la 4T

        Elí Cervantes, designado coordinador estatal de Morena en defensa de la 4T

        SLP

        Jaime Hernández

        El resultado generó inconformidad entre participantes, pues el proceso se anuló y no se explicó por qué el exsenador fue elegido

        Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito
        Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito

        Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito

        SLP

        Rubén Pacheco

        La empresa Aquos realiza sustitución de tubería tras golpe de ariete que afectó el suministro

        Agua, vivienda y movilidad, las preocupaciones de capitalinos
        Agua, vivienda y movilidad, las preocupaciones de capitalinos

        Agua, vivienda y movilidad, las preocupaciones de capitalinos

        SLP

        Rolando Morales

        El Implan concluyó las mesas de trabajo con grupos vulnerables y académicos para actualizar el programa urbano