De su familia, la mayoría de agresiones contra mujeres

Por Samuel Moreno

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
La violencia familiar continúa siendo el principal factor de riesgo en los casos de agresiones contra mujeres en la capital potosina, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, quien aseguró que, si bien se ha registrado una reducción constante, el problema sigue siendo una prioridad en materia de prevención.

El funcionario explicó que las agresiones contra mujeres no siempre derivan en homicidios o feminicidios, pero sí en distintos tipos de lesiones vinculadas a la violencia de género, principalmente en el entorno familiar. 

Señaló que, en la mayoría de los casos, la violencia más recurrente no es la física, sino la psicológica y la económica, las cuales suelen anteceder a agresiones de mayor gravedad.

Villa Gutiérrez detalló que, a nivel municipal, se atienden en promedio entre 12 y 13 reportes semanales relacionados con violencia contra la mujer, a través de Puerta Violeta y de la Instancia Municipal de las Mujeres. De estos, alrededor de cinco casos resultan ser situaciones reales de violencia, mientras que el resto corresponde a reportes preventivos o llamados en los que las víctimas deciden no proceder legalmente.

