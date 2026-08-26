Un error, competir "sumando membretes": Chertorivski

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Aliarse con los partidos que concentran el mayor rechazo ciudadano no permitiría derrotar a Morena, afirmó Salomón Chertorivski Woldenberg, quien defendió que Movimiento Ciudadano (MC) se presente como una alternativa propia, con propuestas capaces de atraer a nuevos sectores sociales.

En entrevista exclusiva con Pulso Online, el economista y exsecretario de Salud federal fue cuestionado sobre la posibilidad de que MC negocie con el PRI, el PAN o Somos México ante el objetivo compartido de contener el crecimiento electoral de Morena.

"Imagínate tú que todavía la popularidad de la presidenta es grande y todavía el afecto a Morena por una parte de la población es grande. ¿Te vas a aliar con quienes tienen el mayor rechazo de la población para ganarles a quienes tienen los mayores positivos? Pues claro que no", respondió.

Chertorivski sostuvo que la oposición no debe asumir que la acumulación de partidos se traducirá automáticamente en una mayoría electoral. Consideró que esa estrategia mostró sus limitaciones en los procesos de 2021 y 2024.

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"Ahí está el error común que se ha venido cargando en el 21, en el 24: la suma de membretes no es la que da; lo que da son las propuestas bien vendidas, bien comunicadas, para poder transmitirle a la población que hay una alternativa que puede ser mejor", declaró.

Afirmó que MC deberá explicar por qué representa una opción distinta tanto frente a Morena como ante los partidos que gobernaron antes de 2018. Para ello, añadió, necesita construir una nueva mayoría a partir de sectores sociales y no solamente mediante negociaciones entre dirigencias.

"Tienes que proponer por qué eres mejor que los otros para poder ganar", señaló.

El emecista también lanzó una crítica directa contra Somos México, partido que recibió su registro nacional en junio pasado y cuyos dirigentes participaron anteriormente en organizaciones que promovieron la conformación de amplios frentes opositores.

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"Es un partido que nace absolutamente de la incongruencia. Los que están ahí fueron los principales promotores de las alianzas porque dividir el voto generaba un problema y hoy son ellos los que van a dividir el voto, sobre todo para el PAN", afirmó.

Chertorivski calificó esa posición como una "incongruencia absoluta", aunque dijo desearle éxito al nuevo partido. Somos México está presidido por Guadalupe Acosta Naranjo y tiene como secretaria general a Cecilia Soto, de acuerdo con el registro del Instituto Nacional Electoral.

Salomón Chertorivski es economista y cuenta con maestrías en Políticas Públicas y Economía. Ha sido director general de Diconsa, comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, secretario de Salud federal, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y diputado federal. En 2024 fue candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante su visita a San Luis Potosí participó en la instalación del capítulo estatal de Pensando en México, Consejo Consultivo Ciudadano de Movimiento Ciudadano.