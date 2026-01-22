Declaran al Saucito patrimonio cultural

Desde este 20 de enero y con más de un siglo de historia, el cementerio municipal de El Saucito, ubicado al norte de la capital potosina, es reconocido como patrimonio cultural del estado de San Luis Potosí, informó la Secretaría de Cultura (Secult).

El 17 de enero de 2024, la Dirección de Cultura Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentó la solicitud a la Secult, cuya propuesta fue analizada por la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural (Cotepac) y luego remitida al Poder Ejecutivo, el cual aprobó la declaratoria.

Mediante un decreto administrativo, la dependencia estatal dispuso que deberá ser preservado y resguardado por las autoridades competentes, garantizando las condiciones necesarias para su conservación, mantenimiento y adecuada contemplación.

Aunado a ello, se promoverá la divulgación de sus valores culturales, históricos, artísticos y sociales, a fin de asegurar su transmisión y reconocimiento como patrimonio de la comunidad potosina.

Estableció que cualquier restauración y reubicación de los elementos ubicados dentro del polígono A, deberá encomendarse a personal especializado, conforme a la competencia legal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INH) y la Secult.