Declaran elegible a Zelandia Bórquez como magistrada

El TEE restringió indebidamente los derechos de la aspirante

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Declaran elegible a Zelandia Bórquez como magistrada

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del Tribunal Estatal de San Luis Potosí y declaró elegible a Zelandia Bórquez Estrada, para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial.

El Tribunal local había declarado a Bórquez Estrada, inelegible con base en la interpretación del artículo 116 de la Constitución, al considerar que no cumplía el requisito de haber dejado su cargo como consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) al menos dos años antes de su postulación. Según esa resolución, entre la conclusión de su encargo (30 de septiembre de 2024) y su postulación como magistrada (febrero de 2025) habrían transcurrido cuatro meses y dieciséis días.

En el expediente SUP-JDC-2337/2025, ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior del TEPJF determinó que la interpretación del tribunal estatal restringía indebidamente los derechos político-electorales de la aspirante.

La Sala argumentó que la reforma constitucional que estableció la restricción buscaba impedir que consejeros electorales, fueran postulados a cargos de elección popular por partidos políticos, mientras que la elección de magistrados es de naturaleza distinta y no implica la intervención de terceros.

