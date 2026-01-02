Decomisan 115 kgs. de cuetes en operativos de fin de año

La Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, decomisó 30 kilogramos de pirotecnia la noche del 31 de diciembre que era comercializada en ese territorio, los que se suman a los 85 kilogramos decomisados en la Nochebuena.

En total, el municipio de Soledad ha decomisado 115 kilogramos de pirotecnia, a pesar de no hay permisos y sin embargo se encontraba en venta, cabe señalar que el decomiso ocurrió durante los operativos que se desarrollaron a lo largo de todo el territorio de Soledad.

