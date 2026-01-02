logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ 2026!

Fotogalería

¡FELIZ 2026!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Decomisan 115 kgs. de cuetes en operativos de fin de año

Por Martín Rodríguez

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Decomisan 115 kgs. de cuetes en operativos de fin de año

La Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, decomisó 30 kilogramos de pirotecnia la noche del 31 de diciembre  que era comercializada en ese territorio, los que se suman a los 85 kilogramos decomisados en la Nochebuena.

En total, el municipio de Soledad ha decomisado 115 kilogramos de pirotecnia, a pesar de no hay permisos y sin embargo se encontraba en venta, cabe señalar que el decomiso ocurrió durante los operativos que se desarrollaron a lo largo de todo el territorio de Soledad.

Como resultado del dispositivo coordinado para supervisar que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, no se venda, almacene ni distribuya, material pirotécnico, el Sistema Municipal de Protección Civil, informó que en el periodo en que se tuvo activo este esfuerzo, se decomisaron de 115 kgr. de cuetes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin agua, el 15% de la zona metropolitana
Sin agua, el 15% de la zona metropolitana

Sin agua, el 15% de la zona metropolitana

SLP

Rolando Morales

El 40% de los habitantes recibe el líquido por tandeo

Acaba Sheinbaum con regularización de autos chocolate
Acaba Sheinbaum con regularización de autos chocolate

Acaba Sheinbaum con regularización de autos chocolate

SLP

Jaime Hernández

Ordena fin de introducción de unidades; en SLP, entraron más de 121 mil

Buscan regular al ambulantaje
Buscan regular al ambulantaje

Buscan regular al ambulantaje

SLP

Rolando Morales

Operativos preventivos desactivan 68 riesgos viales
Operativos preventivos desactivan 68 riesgos viales

Operativos preventivos desactivan 68 riesgos viales

SLP

Rolando Morales