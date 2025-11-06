Defienden docentes al director del ITSLP

Docentes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí aseguraron que no hay actos de corrupción como un grupo de profesores lo ha querido hacer parecer y aunque dicen, no saber si hay algún tipo de injerencia externa para desestabilizar a la institución federal, aseguran que, sí hay un interés muy marcado por mantener una conducta infamante en contra de la administración de la institución.

Precisaron que en todas las auditorías por diversos frentes, la institución ha demostrado haber manejado los recursos con transparencia. También acusaron a grupos disidentes de pretender involucrar a los alumnos en un conflicto que a todas luces debería ser inexistente por carecer de fundamentos.

Nazaria Gómez Servín, docente y administrativa; Vicente Zacarías Ríos, administrativo; Yolanda García Quijano, docente; Anel Sierra Segura, administrativa y Juan Pablo Covarrubias Salinas, docente, explicaron que los actos de corrupción en los que quieren envolver al director José Diego Bárcenas, que argumentan quienes han hecho hasta lo imposible por desestabilizar a la institución educativa, no están demostrados en ningún sentido e incluso la evaluación de la administración de los recursos ha validado las condiciones de gestión y transparencia.

Explicaron que no sólo hay un uso correcto de los recursos, sino que además la institución, ha venido creciendo y nunca se le ha fallado, porque el gobierno de la República ha pagado de manera puntual todas las acciones de infraestructura, actividades, administración, adquisición y puesta en funcionamiento y salarios de docentes hora clase, tiempo completo y del Sistema Nacional de Investigadores, recursos que no son triangulados con ninguna otra institución y llegan de manera puntual.

Recordaron que la institución tiene 55 años de antigüedad y con el paso del tiempo ha sufrido algo de deterioro y en dos años de periodo del director actual, está claro que es imposible intervenir en las condiciones de medio siglo, todo lo presupuestado tiene un destino correcto, ya sea para mejora o ampliación de la infraestructura o en su caso, para el pago de sueldos, que llegan peso por peso a cada trabajador sin problema, al mismo tiempo, las actividades coordinadas por la Federación han incentivado proyectos como la apertura de cinco carreras profesionales nuevas acordes con los planes implementados por el Tecnológico Nacional.

Las cinco carreras son: Logística, Inteligencia Artificial, Semiconductores, Administración y Turismo, estas últimas tomadas como nuevas por el cambio radical en la currícula.