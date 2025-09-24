logo pulso
Dejan sesión concejeros de Villa de Pozos

Priistas y panista señalan que no están de acuerdo con la información presentada

Por Leonel Mora

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Dejan sesión concejeros de Villa de Pozos

Luego de denunciar lo que llamaron falsedades, ingobernabilidad y falta de transparencia en el gobierno de Villa de Pozos, tres integrantes del Concejo Municipal de los partidos PRI y PAN, abandonaron ayer la sesión de este órgano en donde la concejal presidente, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, entregó por escrito su Primer Informe de Trabajo.

La concejal regidor número 2, Maribel Lemoine Loredo; el concejal regidor número 3, Gaspar Méndez Ramírez y el concejal regidor número 7, Dante Alan Carreón Sandoval, se retiraron de la sesión convocada a las 8:00 de la mañana en la Presidencia Municipal como forma de protesta frente a lo que consideraron “un Consejo Municipal en el que no hay buen gobierno, ni gobernanza”.

Lemoine Loredo manifestó que no deseaba “ser comparsa ni regalar un aplauso fácil, mucho menos ser usada para legitimar actos de gobierno que atentan contra la transparencia del gasto público; pueden preguntarle sobre esto a la Cegaip” (Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública).

Dijo que “la presentación pomposa de un legajo de papeles no significa nada ante la nula solución de los problemas que enfrenta Villa de Pozos” y añadió que ella y otros concejales han sido sistemáticamente ignorados en cuanto a su participación en la vigilancia de los actos de gobierno, así como en la aprobación y ejercicio del presupuesto para obras públicas y programas sociales, entre otros aspectos.

A su vez, el concejal Carreón Sandoval, al momento de dejar la sesión, expresó que en el informe entregado por la concejal presidente “hay falsedades y no cumple con la transparencia que debe haber en el municipio”.

Los inconformes criticaron que el acto popular programado para las 11:00 de la mañana en Plaza las Águilas, fue publicitado como “sesión solemne” cuando, en realidad, la sesión solemne era la del Concejo Municipal y agregaron que en ningún momento se autorizó un cambio de sede del informe.

La sesión de las 8:00 de la mañana fue transmitida en vivo a través de redes sociales, pero, posteriormente, la evidencia fue eliminada y se dejaron disponibles, solamente, los videos del acto popular de Plaza las Águilas.

