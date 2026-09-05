Entre violencias, lucha Daphne por justicia

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Una denuncia de Daphne Hernández, de 23 años, por una agresión que, según su defensa, podría constituir lesiones graves y tentativa de feminicidio, fue clasificada inicialmente por la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer como violencia familiar.

En charla con Pulso, la joven asegura que su expareja, Aldair 'N', se siente protegido y actúa con la certeza de que no enfrentará consecuencias, pese a los antecedentes de amenazas y denuncias que ella atribuye al señalado.

En su relato, señala que Aldair acudió esta semana a su domicilio, donde la habría amenazado con un arma y obligado a subir a su vehículo bajo el argumento de que acudirían a un banco para entregarle dinero.

Durante el trayecto, por avenida Chapultepec, comenzaron a discutir y, cuando ella intentó bajar del automóvil, él habría dado un "volantazo" y posteriormente le propinó un golpe en el rostro que rompió sus lentes y le provocó una visible lesión.

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Tras lo ocurrido, el jefe del señalado habría llevado a Daphne a un hospital, pero la joven sostiene que el episodio estuvo precedido por semanas de acoso y amenazas.

Aseguró que, aunque tenía bloqueado a su expareja, éste acudía a su domicilio, incluso de madrugada, y que en una ocasión habría intentado ingresar.

Siguieron las llamadas desde números desconocidos con amenazas de muerte y una advertencia de que se habían ofrecido 10 mil pesos para matarla o desaparecerla. Daphne dijo contar con fotografías, videos y registros de estos hechos.

"Tengo mucho miedo de que me maten o me desaparezcan, mi familia también tiene miedo, ya no se que hacer porque no quiero que me archiven como un caso más sin resolver", expresó la víctima.

Daphne y su abogado / Fotos: Pulso

A la preocupación por las amenazas se suma, según Daphne, la percepción de que el agresor se considera intocable. La joven aseguró que él presume tener familiares "ministeriales" y que en una ocasión le dijo que sabía lo que ella había declarado en una denuncia anterior ante la Fiscalía General, lo que le hizo sospechar que alguien cercano a él pudo haberle proporcionado información.

También afirmó que suele decir que "a mí me la pelan y no me va a pasar nada". Para Daphne, esa actitud incrementa el temor de que pueda volver a agredirla sin enfrentar consecuencias.

No es la primera vez que la joven acude ante las autoridades. Según su testimonio, presentó años atrás una denuncia por un presunto acoso sexual y otra por lesiones que atribuye a Aldair, pero aseguró que ninguna investigación avanzó como esperaba.

Ahora, su defensa cuestionó que la nueva denuncia fuera clasificada como violencia familiar, pese a que Daphne afirmó que no mantiene una relación con el señalado ni vive con él.

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Su abogado, Iván Zúñiga, sostuvo que por las circunstancias de los hechos y las lesiones, la investigación debe considerar posibles delitos como lesiones graves y tentativa de feminicidio.

También, solicitó a la Fiscalía y a la Policía de Investigación garantizar una indagatoria adecuada y evitar que el caso quede únicamente en una carpeta.