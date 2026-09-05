FGJEM da conocer la cronología de multihomicidio

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el intervalo de muerte de Jonathan Meléndez, su esposa, hija y la trabajadora doméstica, oscila de las 17:30 a las 20:00 horas del 1 de septiembre.

De acuerdo con las indagatorias del caso, a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre un agente del Ministerio Público con sede en Atizapán de Zaragoza fue notificado del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el fraccionamiento Grand Viure y a la 1:05 de la mañana llegaron al sitio agentes de la Fiscalía para comenzar con las diligencias y concluyeron a las 04:25 horas.

Al llegar, encontraron el cuerpo del tecladista de la banda Camilo Séptimo, de 38 años, con una herida de bala en la extremidad cefálica. Estaba amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal.

Dentro del baño de esa misma habitación fue hallada Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo. Estaba amordazada y maniatada. "sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica".

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En el primer nivel de la casa, sobre una cama, maniatada y con un disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica, fue encontrada la trabajadora doméstica, de nombre Aleyda, de 21 años.

"Por último, fue localizado en un baño de ese mismo nivel, un canino hembra con el hocico envuelto con cinta adhesiva de color gris y disparo de arma de fuego en la cabeza", explicó la Fiscalía mexiquense.

En otra de las habitaciones encontraron a un menor de edad de aproximadamente cinco años, mismo que fue entregado a sus abuelos por parte de la policía municipal.

Cámaras de seguridad del fraccionamiento captaron el ingreso de un auto Kia de color gris, a las 17:23 horas del 1 de septiembre. La unidad era manejada por Gerardo "N" y Diego Sebastián "N" lo acompañaba. A este último lo captaron cámaras del elevador a las 17:24 horas.

Fue Ana Paula quien autorizó el ingreso del hombre vía telefónica, ya que no se encontraba en el lugar y debido a la relación de confianza con su esposo. Al entrar al departamento, solo se encontraba Aleyda, la trabajadora doméstica, y dos mascotas.

A las 17:42 horas llegó al departamento Ana Paula con sus dos hijos y a las 17:54 horas, contacta a un hombre, quien ahora es testigo, mismo que narró a la FGJEM que a través de mensaje de texto le dijo "Sebastián (activo del delito) ya tenía rato esperando a Jonathan, por lo que Jonathan le llama y le comenta que estábamos jugando padel y le dijo Sebastián que lo esperaba".

Jonathan llegó junto con un amigo a su domicilio las 19:28 horas y cuando se bajan de una camioneta tipo Suburban, la cual deja encendida, le pide al hoy testigo que se quede ahí y que pida ayuda si no le contesta.

"Pero en ese momento me percaté que me lo decía con un cierto miedo, al mandarle mensaje y no contestarme es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia", contó el testigo a la Fiscalía mexiquense.

A Diego Sebastián "N", hoy detenido, lo captan en el estacionamiento a las 19:41 horas. Y ya no se le ve en el elevador que utilizó para subir al departamento. A las 19:43 horas, el vehículo KIA sale del fraccionamiento con ambos investigados a bordo.

"El testigo refiere que, para evitar la revisión del vehículo por parte de personal de seguridad privada del fraccionamiento, Diego Sebastián "N" le dijo a la chica de seguridad: cámara hija de tu pu... madre, abre la pluma que ya me tengo que ir; y le mostró un arma de fuego, por lo que, al abrir personal de seguridad, es que me ve que estaba atrás de ella y me dice, tu pin... negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin... amigos", precisó la FGJEM.

Iban por "criptomonedas"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las primeras investigaciones sobre el caso de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, establecen que Diego Sebastián N y Gerardo N suponían que contaba con una cantidad de dinero millonaria en "criptomonedas" y esperaba encontrarla en el departamento, lo que refirieron como "una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins".

Las indagatorias de la FGJEM establecen que presuntamente Diego Sebastián N le ofreció a Gerardo N 2 millones de pesos "por la ayuda".

Después de presuntamente cometer el crimen, Diego Sebastián N se trasladó a un restaurante de la Ciudad de México para comer tacos y, cuando vio que ya no había servicio, se retiró con destino a la colonia Del Valle.

Fue a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue notificada del caso y al departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure llegaron agentes a la 1:05 de la mañana para comenzar con las diligencias del caso y concluyeron a las 04:25 horas.

"En el segundo nivel del inmueble se localizó el cuerpo de un masculino de 38 años de iniciales J.S.M.O., con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal", narró la Fiscalía mexiquense.

La esposa de Jonathan, Ana Paula, fue hallada en el baño de esa misma habitación, quien estaba en estado de gestación y se encontraba amordazada y maniatada. "Sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica".

A Aleyda, de 21 años y trabajadora doméstica, la hallaron en el primer nivel de la casa, sobre una cama, maniatada y con un disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica.

"Por último, fue localizado en un baño de ese mismo nivel un canino hembra con el hocico envuelto con cinta adhesiva de color gris y disparo de arma de fuego en la cabeza", explicó la Fiscalía mexiquense.

En otra de las habitaciones encontraron a un menor de edad de aproximadamente cinco años, el cual fue entregado a sus abuelos por parte de la policía municipal.

"En el marco del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes y anteponiendo el interés superior de la niñez y en el momento oportuno, esta Fiscalía buscará recabar su entrevista. Hasta el momento, el niño no ha sido presentado para valoraciones psicológicas y de trabajo social ante el personal especializado de esta Fiscalía", puntualizó la institución.

El intervalo de muerte de las cuatro personas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, de acuerdo a las indagatorias del caso.