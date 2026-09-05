Aprehenden a supuesto violador zacatecano

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, llevó a cabo la captura de Renato "N", quien era buscado en la entidad vecina por su probable intervención en el delito de violación equiparada.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades zacatecanas, los hechos que se le imputan habrían ocurrido en octubre de 2021, cuando el señalado presuntamente interceptó a la víctima en un área en despoblado, donde cometió la agresión sexual en su contra.

Derivado de un oficio de colaboración solicitado por la Fiscalía de Zacatecas, agentes de la Policía de Investigación de San Luis Potosí implementaron acciones que permitieron ubicar al imputado en la zona centro de la capital potosina.

Tras corroborar su identidad, los agentes le informaron de la orden de aprehensión en su contra emitida por el Juez de Control y Tribunal del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas.

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Posteriormente, Renato "N" fue trasladado a la Dirección General de Métodos de Investigación de la FGE, donde fue entregado a elementos investigadores de Zacatecas, quienes realizarán las diligencias correspondientes para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.