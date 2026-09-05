Procesan a nueve detenidos por narcolaboratorio

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Nueve de los once detenidos en el caso del presunto narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Santa María del Río, fueron vinculados a proceso por un juez federal por su posible participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de producción de clorhidrato de metanfetamina, y uso de sustancias para elaborar y producir drogas sintéticas. A uno de ellos, Javier "N", también se le imputó por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, aportó los datos de prueba al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso, impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En días pasados, luego del Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Guardia Civil Estatal, se puso a disposición de la FGR a Víctor "N", Sergio "N", Miguel "N", María "N", Aurelio "N", José "N", Efrén "N", José Humberto "N" y Javier "N", tras ser detenidos en la comunidad Duraznillo, en Santa María del Río. Además, se aseguraron envoltorios de plástico que contenían metanfetamina y un arma de fuego corta.

Como parte de las investigaciones, el agente del MPF ejecutó una orden de cateo en un inmueble afecto a los hechos, ubicado en la zona rural, en dicho municipio, donde se aseguraron 184 kilos de metanfetamina, 49 litros de metanfetamina líquida, 193 litros de precursor químico líquido, mil 891 litros nueve mililitros de químico esencial líquido, 813 litros nueves mililitros de sustancia líquida no identificada, 201 kilos 83 gramos de sustancia sólida en proceso de identificación y 171 litros de ácido acético.

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La detección del supuesto narcolaboratorio y captura de las personas, se realizó en acciones distintas, inicialmente se detuvo a once personas y se detectó el laboratorio clandestino, posteriormente se obtuvo una orden judicial de cateo en donde las autoridades federales y locales ingresaron a las instalaciones en donde se aseguraron los químicos utilizados en la elaboración de drogas.

Ahora, la FGR logró la vinculación a proceso de nueve detenidos y las diligencias continuarán hasta sus últimas consecuencias.