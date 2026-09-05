logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Moto impacta contra auto en bulevar Rocha Cordero

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Moto impacta contra auto en bulevar Rocha Cordero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con golpes leves resultó un motociclista luego de chocar por alcance contra un automóvil cuyo conductor disminuía su velocidad para pasar por unos topes en el bulevar Rocha Cordero, a la entrada de la Cañada del Lobo.

      El hecho tuvo lugar cerca de las 08:00 horas de este viernes, en que el motociclista se desplazaba por el mencionado bulevar en los carriles centrales con dirección a Las Lomas.

      No obstante, al llegar a la entrada de la Cañada del Lobo, el conductor no guardó su distancia de seguridad respectiva y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Mazda de color negro que también circulaba por ahí en esos momentos y cuyo conductor bajaba la velocidad para pasar los topes que ahí se ubican.

      Ante el impacto, el motociclista se proyectó al piso y algunos testigos llamaron a los paramédicos pero cuando fue revisado se determinó que sólo tenía algunos golpes sin que ameritara traslado al hospital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Guardia Civil, División Caminos, tomaron conocimiento del caso pero se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo en lo particular respecto a los daños materiales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A proceso, nueve detenidos en Santa María con drogas sintéticas
      A proceso, nueve detenidos en Santa María con drogas sintéticas

      A proceso, nueve detenidos en Santa María con drogas sintéticas

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil detuvo recientemente a los implicados

      Reporta la GCE 960 detenciones durante agosto
      Reporta la GCE 960 detenciones durante agosto

      Reporta la GCE 960 detenciones durante agosto

      SLP

      Redacción

      La corporación también informó la recuperación de 68 vehículos y motocicletas robados

      Volcadura e incendio de pipa afectan circulación en la Valles-Rayón
      Volcadura e incendio de pipa afectan circulación en la Valles-Rayón

      Volcadura e incendio de pipa afectan circulación en la Valles-Rayón

      SLP

      Huasteca Hoy

      Las maniobras para retirar la unidad volcada incluyeron trasvase de residuos y uso de grúas

      Familiares identifican cuerpo de Tatiana; fue estrangulada: FGE
      Familiares identifican cuerpo de Tatiana; fue estrangulada: FGE

      Familiares identifican cuerpo de Tatiana; fue estrangulada: FGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      La mujer colombiana desapareció tras llegar a San Luis Potosí y fue reportada días después