Moto impacta contra auto en bulevar Rocha Cordero
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Con golpes leves resultó un motociclista luego de chocar por alcance contra un automóvil cuyo conductor disminuía su velocidad para pasar por unos topes en el bulevar Rocha Cordero, a la entrada de la Cañada del Lobo.
El hecho tuvo lugar cerca de las 08:00 horas de este viernes, en que el motociclista se desplazaba por el mencionado bulevar en los carriles centrales con dirección a Las Lomas.
No obstante, al llegar a la entrada de la Cañada del Lobo, el conductor no guardó su distancia de seguridad respectiva y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Mazda de color negro que también circulaba por ahí en esos momentos y cuyo conductor bajaba la velocidad para pasar los topes que ahí se ubican.
Ante el impacto, el motociclista se proyectó al piso y algunos testigos llamaron a los paramédicos pero cuando fue revisado se determinó que sólo tenía algunos golpes sin que ameritara traslado al hospital.
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Elementos de la Guardia Civil, División Caminos, tomaron conocimiento del caso pero se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo en lo particular respecto a los daños materiales.
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