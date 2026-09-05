Moto impacta contra auto en bulevar Rocha Cordero

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Con golpes leves resultó un motociclista luego de chocar por alcance contra un automóvil cuyo conductor disminuía su velocidad para pasar por unos topes en el bulevar Rocha Cordero, a la entrada de la Cañada del Lobo.

El hecho tuvo lugar cerca de las 08:00 horas de este viernes, en que el motociclista se desplazaba por el mencionado bulevar en los carriles centrales con dirección a Las Lomas.

No obstante, al llegar a la entrada de la Cañada del Lobo, el conductor no guardó su distancia de seguridad respectiva y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Mazda de color negro que también circulaba por ahí en esos momentos y cuyo conductor bajaba la velocidad para pasar los topes que ahí se ubican.

Ante el impacto, el motociclista se proyectó al piso y algunos testigos llamaron a los paramédicos pero cuando fue revisado se determinó que sólo tenía algunos golpes sin que ameritara traslado al hospital.

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Elementos de la Guardia Civil, División Caminos, tomaron conocimiento del caso pero se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo en lo particular respecto a los daños materiales.