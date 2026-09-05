Tres huracanes en el Pacífico, sin amenaza para San Luis Potosí

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San Luis Potosí tendrá este sábado una jornada de calor y posibles lluvias, mientras que la actividad de tres huracanes en el océano Pacífico se mantiene bajo vigilancia, aunque por ahora ninguno representa una amenaza para territorio potosino.

El pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señala que las lluvias y tormentas podrían presentarse principalmente durante la tarde, con una menor posibilidad de precipitaciones en la región Altiplano.

Las condiciones de lluvia podrían intensificarse durante los siguientes días, por lo que no se descarta que aumente la presencia de precipitaciones en distintas zonas del estado.

A la par, continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas, por lo que se mantendrá un ambiente contrastante entre el calor durante buena parte del día y la posibilidad de tormentas vespertinas.

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En el Pacífico, Karina se mantiene como huracán categoría 1, Lowell como categoría 4 y Marie como categoría 2. De acuerdo con el panorama actual, los tres sistemas se encuentran sin condiciones que representen riesgo para San Luis Potosí o para el país.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la evolución del pronóstico, particularmente durante las tardes, cuando aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas.