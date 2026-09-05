Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

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CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que el 30 por ciento del dinero que recibe el Ayuntamiento ha sido observado, sin embargo, es por cuestiones administrativas que pueden solventarse y quedar en regla sin problemas de malversación de fondos.

El munícipe dijo que alrededor de un tercio del recurso público manejado en su administración en el año fiscalizado, el 2025, pertenece a cuestiones de forma, no de fondo, es decir, son problemas documentales o de tipo administrativo que se solventarán.

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, a través de su titular Rodrigo Joaquín Lecourtois López dio a conocer que los municipios de Valles, así como el de la capital del Estado, así como Tampamolón, son de los que más observaciones acumularon en el ejercicio de revisión que hace su dependencia del año fiscal próximo pasado.