Pide Gallardo investigar "malversación" de 59 mdp en Axtla
No aclaró si el Gobierno del Estado formalizará denuncias ante el Ministerio Público
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Se exigió a las Fiscalías General del Estado (FGE) y General de la República (FGR) investigar la presunta malversación del erario, destinado a la rehabilitación inconclusa de una unidad deportiva en el municipio de Axtla de Terrazas, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Aunque acusó que las autoridades de la administración municipal anterior sustrajeron el financiamiento asignado por el estado y la federación, no mencionó directamente al edil morenista, Gregorio Cruz Martínez, quien gobernó en el trienio pasado.
En entrevista, refirió que la demanda busca que las Fiscalías comiencen con las indagatorias penales, derivado del presunto desfalco millonario atribuido al presidente municipal, fundamentado en las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Aunque no aclaró si el Gobierno del Estado formalizará denuncias ante el Ministerio Público como parte afectada, se exigirá que las autoridades del trienio pasado resarzan toda la afectación a las arcas municipales.
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"Nosotros pagamos esta unidad completita a la administración completa (de Cruz Martínez). Se abandonó, nunca se hizo nada; se robaron prácticamente parte del recurso y nunca se entregó", recriminó.
Uno de los reportes más recientes de irregularidades en el manejo de recursos corresponde a la cuenta pública 2023, donde el ayuntamiento huasteco generó un probable daño a la hacienda pública federal de 59 millones 260 mil 400 pesos.
Subrayó que no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
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