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Denuncian a edil de Axtla por anomalías en obra

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian a edil de Axtla por anomalías en obra
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      Una denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación de una unidad deportiva de Axtla de Terrazas involucra 14.5 millones de pesos, informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). 

      Entre las anomalías señaladas están la evasión de una licitación pública, la adjudicación directa del contrato y el pago de sobreprecios. El caso se da en medio de la controversia por la obra, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusara a la administración municipal 2021-2024, encabezada por Gregorio Cruz Martínez, de no construir la unidad deportiva pese a recibir recursos públicos. El exalcalde rechazó el señalamiento y sostuvo que el proyecto se realizó con aproximadamente 13 millones de pesos.

      Lecourtois López explicó que la obra fue observada en su totalidad y que las irregularidades se detectaron desde 2024. Añadió que el caso forma parte de las observaciones firmes del ayuntamiento y que el área de investigación del organismo presentó la denuncia penal el mes pasado.

      De acuerdo con el funcionario, la contratación se asignó directamente a un proveedor sin realizar una licitación pública. También señaló que el contratista no cumplió adecuadamente con los trabajos y recibió un pago superior al presupuestado. Lecourtois López confirmó que él mismo firmó la denuncia tras la intervención del área de investigación.

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      El caso ya se encuentra en el ámbito penal, según confirmó el titular del IFSE, quien señaló que la denuncia deriva de las irregularidades identificadas durante la fiscalización. "El tema concreto es ese, porque eso ya conforma un delito como tal porque se evadió una licitación pública para asignarle la contratación a una persona directamente. Además, hizo mal su trabajo y además se le pagó más de lo que se había presupuestado. Entonces, fue un tema que sí es de observancia por el índole penal", declaró.

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